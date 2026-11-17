Το κατώφλι των δικαστηρίων πέρασαν σήμερα Τρίτη 17/11 η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, η οποία οδήγησε στον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος.

Τα τρία πρόσωπα καλούνται να απολογηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, καθώς και για τον ενδεχόμενο βαθμό εμπλοκής τους στην πρόκλησή της. Οι καταθέσεις τους αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο συμβάν και στον εγκλωβισμό των ανδρών της Πυροσβεστικής στα υπόγεια του φλεγόμενου οικήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ήδη ότι η φωτιά προκλήθηκε από τα αποκαΐδια της σόμπας τους, που έριχναν στο εγφκαταλελειμμένο κτήριο.

Παράλληλα, εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές ο σύζυγος της κατηγορούμενης και πατέρας των δύο παιδιών της που παραμένει ασύλληπτος.