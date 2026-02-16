Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφθηκε χθες τη νύχτα στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου ένας 41χρονος έχασε τη ζωή του, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, στη συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμονος και Αγίου Στεφάνου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, με το ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο άτυχος άνδρας να συγκρούεται μετωπικά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με ένα φορτηγό.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν 41χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσία με 13 πυροσβέστες, οι όποιοι απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς τη γυναίκα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο δήμο Ασπροπύργου Αττικής. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 15, 2026

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.