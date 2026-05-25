Φωτογραφίες – Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Οικογενειακή τραγωδία έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας 26 Μαΐου στις 11:10 μ.μ., στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό. Πιο συγκεκριμένα ένας άνδρας πυροβόλησε την γυναίκα του στο πόδι τραυματίζοντας τη και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι που ασχολούνταν με τη σκοποβολή, ενώ για το όπλο κατείχαν άδεια. Ο 57χρονος άνδρας μετά από καυγά που ξεκίνησε για άγνωστη αιτία πυροβόλησε στο πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στην συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι, εντός του διαμερίσματος που διέμεναν στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Ξανθίππου, αφήνοντας επί τόπου την τελευταία του πνοή. Δίπλα του βρέθηκε και το όπλο των πυροβολισμών τύπου CZ.

Η 53χρονη γυναίκα αφού της παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς της της έγινε τουρνικέ στην πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο κι διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Μάλιστα εκείνη ήταν που ειδοποίησε τηλεφωνικά τις αστυνομικές Αρχές για το περιστατικό, όπως και το ασθενοφόρο.

Οι αστυνομικοί έφθασαν μέσα σε τρία λεπτά στο σημείο, μετά το τηλεφώνημα της γυναίκας, ενώ ταχύτατα έσπευσε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί που διεξάγουν έρευνα και λαμβάνουν καταθέσεις για το θανατηφόρο περιστατικό καθώς ολόκληρη η γειτονιά, βγήκε στο δρόμο αναστατωμένη από τους πυροβολισμούς,

Δείτε εικόνες και βίντεο της «Ζούγκλας» από το σημείο της τραγωδίας

Όπως αναφέρουν οι γείτονες, ο άνδρας ήταν πιλότος στην Πολεμική Αεροπορία ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείτο ως κασκαντέρ. Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά. Η γυναίκα εργαζόταν ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννημάτας».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των περιοίκων ήταν ήσυχοι άνθρωποι που δεν είχαν δώσει δικαιώματα με τη συμπεριφορά τους και έμεναν στη γειτονιά τα τελευταία 25 χρόνια.

Σε ότι αφορά τώρα την εξέλιξη του περιστατικού, όπως είπε ένας γείτονας, άκουσε αρχικά ένα πυροβολισμό και φωνές «βοήθεια, βοήθεια», από την 53χρονη γυναίκα και λίγο αργότερα ένα ακόμη πυροβολισμό από την αυτοχειρία του 57χρονου άνδρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από διαμέρισμα στην περιοχή του Χολαργού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο γυναίκα, η οποία φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο. Κατά την έρευνα του διαμερίσματος, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο τον φερόμενο ως δράστη και δίπλα του εντοπίστηκε πιστόλι».