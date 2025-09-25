Μία γυναίκα 62 ετών από τη Βουλγαρία, έχασε τη ζωή της σήμερα το μεσημέρι (25/09), σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τα διόδια Αρδανίου, στην Εγνατία Οδό, στον Έβρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, η άτυχη γυναίκα ήταν συνοδηγός σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο γιος της. Για αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής αίτια, ο οδηγός της έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, παρεκτράπη της πορείας του και ανετράπη. Από το τροχαίο, η 62χρονη γυναίκα, ανασύρθηκε νεκρή, ενώ ο γιος της τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Υπό διερεύνηση τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.