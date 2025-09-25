Μία γυναίκα 62 ετών από τη Βουλγαρία, έχασε τη ζωή της σήμερα το μεσημέρι (25/09), σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τα διόδια Αρδανίου, στην Εγνατία Οδό, στον Έβρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, η άτυχη γυναίκα ήταν συνοδηγός σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο γιος της. Για αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής αίτια, ο οδηγός της έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, παρεκτράπη της πορείας του και ανετράπη. Από το τροχαίο, η 62χρονη γυναίκα, ανασύρθηκε νεκρή, ενώ ο γιος της τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Υπό διερεύνηση τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Τραγωδία στον Έβρο –62χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα
