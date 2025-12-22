Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12), καθώς νεκρός ανασύρθηκε 25χρονος άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού στον σταθμό Κάτω Πατήσια, πραγματοποιώντας απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λόγω του περιστατικού, έχουν διακοπεί προσωρινά τα δρομολόγια του συρμού στο τμήμα του συγκεκριμένου σταθμού.

Αυτή τη στιγμή διεξάγονται μόνο τα δρομολόγια από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άγιο Ελευθέριο.

Προηγήθηκε επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί ο 25χρονος άνδρας από τον σταθμό, από 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».