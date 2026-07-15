Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Πειραιά, με θύματα έναν 28χρονο άνδρα και μια 24χρονη γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους, που ήταν σταθμευμένο σε κλειστό υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Μήλου. Οι Αρχές έχουν ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, στρέφοντας τις έρευνες στο σενάριο ενός μοιραίου δυστυχήματος, όπου το όχημα μετατράπηκε σε «θάλαμο αερίων» μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον το σενάριο οι δύο νέοι να αποκοιμήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξύπνησαν ποτέ, δηλητηριασμένοι από τις αναθυμιάσεις και τα καυσαέρια που πέρασαν στην καμπίνα του αυτοκινήτου, από τους αεραγωγούς του κλιματισμού. Ο χώρος του κλειστού γκαράζ, που είναι εξαιρετικά μικρός, όσο χρειάζεται για να μπει ένα αυτοκίνητο, μετατράπηκε σε θάλαμο αερίων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η σοκαριστική ανακάλυψη έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί, όταν ο πατέρας του 28χρονου κατέβηκε στο υπόγειο γκαράζ. Εκεί αντίκρισε τον γιο του και τη σύντροφό του μέσα στο όχημα, χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, όμως για το άτυχο ζευγάρι ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Τα θύματα της τραγωδίας είναι ο 28χρονος Ιάσονας, γνωστός δικηγόρος και ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και η 24χρονη σύντροφός του, Αναστασία, η οποία έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στον ίδιο κλάδο. Έξω από την πολυκατοικία εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τη μητέρα της 24χρονης να καταρρέει στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Η θανάσιμη παγίδα των καυσαερίων

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε με αναμμένο τον κινητήρα και σε λειτουργία το σύστημα κλιματισμού. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος του ζευγαριού επήλθε από την εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων και μονοξειδίου του άνθρακα, τα οποία συσσωρεύτηκαν ραγδαία στον κλειστό χώρο του γκαράζ.

Όπως εξήγησε ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης: «Αν ο κινητήρας παραμείνει αναμμένος για αρκετή ώρα και τα καυσαέρια δεν μπορούν να εκτονωθούν επειδή η γκαραζόπορτα είναι κλειστή, τότε αυτά μπορεί να εισέλθουν στην καμπίνα μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακόμη και θάνατος».

Ο μύθος της «ανακύκλωσης αέρα»

Το κεντρικό ερώτημα είναι αν η επιλογή της «ανακύκλωσης αέρα» θα μπορούσε να είχε αποτρέψει το μοιραίο. Απαντώντας στο MEGA, ο μηχανολόγος-μηχανικός Κώστας Λακαφώσης, κατέρριψε την ψευδαίσθηση ασφάλειας που προσφέρει η συγκεκριμένη λειτουργία: «Αν βρεθούμε σε έναν χώρο ο οποίος είναι πια γεμάτος και κορεσμένος από καυσαέρια, το ότι πατήσαμε το κουμπί της ανακύκλωσης του κλιματισμού δεν αρκεί για να μας σώσει. Μας προστατεύει μόνο τα πρώτα πέντε λεπτά. Μετά από λίγη ώρα, το σύστημα ανακύκλωσης θα αρχίσει να τραβάει αέρα και από το εξωτερικό περιβάλλον, άρα και από τα καυσαέρια, με αποτέλεσμα να εισπνέουμε αναγκαστικά τα δηλητηριώδη αέρια».

Το μονοξείδιο του άνθρακα, όντας άοσμο και άχρωμο, στερεί από τα θύματα τη δυνατότητα να αντιληφθούν έγκαιρα τον κίνδυνο, προκαλώντας σταδιακή υπνηλία και στη συνέχεια τον θάνατο.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του Ιάσονα και της Αναστασίας αναμένεται να ρίξουν οι ιατροδικαστικές, τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.