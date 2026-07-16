Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Ιάσονα Μπαρελιέ και της Αναστασίας Τζανιδάκη, του νεαρού ζευγαριού που έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις μέσα σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Φίλοι, συγγενείς, άνθρωποι από τις γειτονιές όπου μεγάλωσε η 24χρονη Αναστασία, αλλά και καθηγητές τους, αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα δύο νέους ανθρώπους που, όπως αναφέρουν, είχαν μπροστά τους όνειρα για μια λαμπρή επαγγελματική πορεία.

Το χρονικό της τραγωδίας στον Πειραιά

Η τραγωδία σημειώθηκε σε υπόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στον Πειραιά, όπου εντοπίστηκαν νεκροί ο Ιάσονας Μπαρελιέ και η Αναστασία Τζανιδάκη, μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο νέοι φαίνεται ότι έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ. Η έντονη δυσοσμία και η ανησυχία για την απουσία τους οδήγησαν στην αναζήτησή τους, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες δεν αποφεύχθηκε το μοιραίο. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η τραγωδία.

Ο θάνατός του Ιάσονα και της Αναστασίας έχει προκαλέσει σοκ, καθώς πρόκειται για δύο νέους ανθρώπους που βρίσκονταν στην αρχή της ζωής τους και της επαγγελματικής τους διαδρομής.

Το συγκινητικό «αντίο» στον Ιάσονα από την ομάδα ΔΡΑΚΩΝ του ΔΣΑ

Συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού στον Ιάσονα Μπαρελιέ απηύθυναν και οι συμπαίκτες του από την ποδοσφαιρική ομάδα ΔΡΑΚΩΝ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με την οποία είχε συνδεθεί μέσα από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και την κοινή δικηγορική πορεία.

Οι συναθλητές και συνάδελφοί του περιγράφουν τον Ιάσονα ως έναν άνθρωπο με ήθος, ευγένεια και αγωνιστικό πνεύμα, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα.

Στο μήνυμα αποχαιρετισμού τους αναφέρουν:

«Με βαθιά θλίψη και ανείπωτο πόνο αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συμπαίκτη και φίλο Ιάσονα Μπαρελιέ. Έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν άριστο συνάδελφο και έναν πραγματικό φίλο, που κόσμησε την ομάδα μας με την παρουσία του.

Ο Ιάσονας ήταν πάντα εκεί, με το χαμόγελό του, την ευγένειά του και το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας άνθρωπος που ενσάρκωνε το ήθος και την αγάπη για την ομάδα.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους μας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες του Ιάσονα και της Αναστασίας. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ».

Το «αντίο» στην 24χρονη Αναστασία από τη Νέα Φιλαδέλφεια

Η 24χρονη Αναστασία Τζανιδάκη, με καταγωγή από το Ρέθυμνο, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.

Η σελίδα «Οι γειτονιές μας Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα» εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια της νεαρής κοπέλας, γράφοντας:

«Με περίσσια οδύνη και θλίψη πληροφορηθήκαμε από φίλο της σελίδας μας, ότι η 24χρονη Αναστασία Τζανιδάκη που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον σύντροφό της Ιάσονα Μπαρελιέ στο αυτοκίνητο του πάρκινγκ πολυκατοικίας στον Πειραιά, ήταν από τη Νέα Χαλκηδόνα.

Η νεαρή κοπέλα με καταγωγή από το Ρέθυμνο, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη δική μας πόλη.

Φοίτησε στα σχολεία της Ν. Χαλκηδόνας και μετέπειτα σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πρόσφατα είχε ανοίξει τα επαγγελματικά της φτερά υπηρετώντας την αγαπημένη της επιστήμη και ταυτόχρονα βίωνε άριστα τη συντροφικότητα με τον αγαπημένο της συνάδελφο Ιάσονα.

Η μοίρα, δυστυχώς, είχε άλλα σχέδια για τα άτυχα παιδιά και τους πήρε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα.

Σε έναν θάνατο από ασφυξία αναθυμιάσεων μέσα σ’ ένα κλειστό πάρκινγκ, που θυμίζει περισσότερο σκηνή από ταινία θρίλερ παρά πραγματικό γεγονός.

Είναι δυσβάσταχτο και θλιβερό να αποχαιρετά κανείς από τη ζωή τόσο νέα παιδιά και το κάνουμε με μεγάλη προσπάθεια.

Να συλλυπηθούμε με όση δύναμη έχουμε τους γονείς και τους οικείους του νεαρού ζευγαριού και να τους δώσουμε κουράγιο για τη συνταρακτική απώλεια που βιώνουν και καλούνται να διαχειριστούν».

Η συγκινητική ανάρτηση της καθηγήτριας Αριστέας Σινανιώτη

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε τους δύο φοιτητές της και η Αριστέα Σινανιώτη, καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στην ανάρτησή της ανέφερε:

«Με θλίψη και οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια δύο νέων εξαιρετικών συναδέλφων, του Ιάσονα Μπαρελιέ και της Αναστασίας Τζανιδάκη. Είμαι συγκλονισμένη, όπως το Πανελλήνιο, αλλά και για ένα παραπάνω λόγο.

Ο Ιάσονας και η Αναστασία ήταν μεταπτυχιακοί μου φοιτητές στο ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, του οποίου έχω τη διεύθυνση. Προ διμήνου μάλιστα μετείχαν στην εκπαιδευτική μας εκδρομή στο Λονδίνο και στο Cambridge από όπου και η φωτογραφία που αναρτώ.

Αιωνία σας η μνήμη αγαπημένα μου παιδιά! Θα σας θυμάμαι πάντα με αγάπη. Καλό Παράδεισο! Συλλυπητήρια στις οικογένειες».

Ο άδικος χαμός του Ιάσονα και της Αναστασίας έχει βυθίσει στο πένθος τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και όσους τους γνώρισαν, με τα μηνύματα αποχαιρετισμού να αποτυπώνουν το σοκ για την απώλεια δύο νέων ανθρώπων που έφυγαν τόσο ξαφνικά.