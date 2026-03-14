Το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώθηκε μια τραγωδία στον Πύργο Ηλείας, που έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία σε πένθος. Ένας 18χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου και βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας του στην οδό Μανωλοπούλου, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Πρόκειται για τον Ασημάκη Διονυσόπουλο, έναν ιδιαίτερα αγαπητό νέο στην τοπική κοινωνία και στον χώρο του αθλητισμού. Ασχολούνταν με το βόλεϊ από μικρή ηλικία, αγωνιζόμενος στον Κόροιβο, ενώ τη σεζόν 2024-2025 είχε αγωνιστεί και στην Ολυμπιάδα Πατρών. Φέτος αποτελούσε μέλος της ανδρικής ομάδας του Κοροίβου.

Τον Αύγουστο του 2024 είχε στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley στην κατηγορία των εφήβων, ενώ είχε συμμετάσχει και σε καμπ της Ομοσπονδίας βόλεϊ με επίλεκτους Έλληνες αθλητές του beach volley, δείχνοντας το μεγάλο ταλέντο και τις προοπτικές που είχε στον αθλητισμό.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του 18χρονου αθλητή του βόλεϊ Ασημάκη Διονυσόπουλου. Ένα παιδί έγινε άγγελος.

Ο Ασημάκης ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου και ετοιμαζόταν να δώσει τη δική του μάχη στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ παράλληλα ξεχώριζε για το ήθος και το ταλέντο του στον αθλητισμό. Ως αθλητής του Κόροιβου Αμαλιάδας και ιδιαίτερα στο μπιτς βόλεϊ, είχε ήδη δείξει το μεγάλο του ταλέντο, κατακτώντας τον Αύγουστο του 2024 τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία Κ17.

Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ είναι συγκλονισμένη από την τραγική αυτή απώλεια ενός νέου παιδιού που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και όνειρα να πραγματοποιήσει.

Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ, εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στον σύλλογό του και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Καλό ταξίδι Ασημάκη. Το χαμόγελο και η αγάπη σου για το βόλεϊ θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας» δήλωσε ο Γιώργος Καραμπέτσος».

Σε ανάρτησή του ο πατέρας Γιάννης Διονυσόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε.

Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος

Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.

Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή.

Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.

Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.

Όμως η ζωή στάθηκε άδικη.

Και μας τον πήρε νωρίς.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα.

Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.

Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας.

Καλό ταξίδι, παιδί μας.

Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας».

