Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (25/3), στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Βόλο, με δυο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους μετά από έκρηξη μέσα σε διαμέρισμα.

Δυο γυναίκες νεκρές μετά από έκρηξη – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thenewspaper, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00, όταν μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τη γειτονιά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών, οι οποίες φέρεται να ήταν μητέρα και κόρη.

Δύο σοροί αγνώστων στοιχείων ανασυρθήκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, στο δήμο Βόλου Μαγνησίας. Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026

Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο μικρότερης ηλικίας έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Έκρηξη φιάλης υγραερίου – Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανόν από σόμπα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες Aρχές. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, ανήμερα της εθνικής επετείου.

Πηγή: thenewspaper