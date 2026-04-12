Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στον Βόλο με 23χρονο μοτοσικλετιστή.

Τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα άφησε την τελευταία του πνοή ένας νεαρός οδηγός μηχανής που κινείτο στη Λεωφόρο Αθηνών. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα του εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Μπουρμπουλήθρας και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε αμέσως στο σημείο, ωστόσο ο 23χρονος φαίνεται πως κατέληξε ακαριαία. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Βόλου όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: Magnesianews