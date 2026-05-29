Νεκρός βρέθηκε το πρωί της παρασκευής 29/05 ένας 47χρονος επιχειρηματίας από τον χώρο της εστίασης στη Νέα Ιωνία του Βόλου, από τους οικείους του. Ο 47χρονος υπέστη ανακοπή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ως πιθανή αιτία, το άγχος του για τις πανελλαδικές εξετάσεις που έγραφε σήμερα η κόρη του.

Όπως γράφει το gegonotanews ο μικρός του γιος βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί όμως, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

«Ο 47χρονος υπέστη έμφραγμα -γράφει η τοπική ιστοσελίδα- με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο άντρας, είχε κυριευθεί από το άγχος για το παιδί του και συγκεκριμένα την κόρη του, που έδινε σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση.

Ο άτυχος άνδρας -όπως γράφει το Magnesianews– ήταν γνωστός στην κοινωνία του Βόλου καθώς διατηρούσε επί χρόνια το τσιπουράδικο Μεζεκλίκι στην πόλη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή και τις πρώτες πληροφορίες ο 47χρονος, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου όπου κατέληξε, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας με την σύζυγό του, η οποία μόλις έμαθε το τραγικό νέο ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.