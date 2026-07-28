Ένας 68χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του στο Στρυμονικό Σερρών, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε.

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Η σύζυγός του ανησύχησε γιατί άργησε να επιστρέψει, και ειδοποίησε τους συγχωριανούς της, οι οποίοι πήγαν στο χωράφι. Εκεί βρήκαν τον άτυχο 68χρονο, εγκλωβισμένο κάτω από το τρακτέρ, χωρίς τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σερρών.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ