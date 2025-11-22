Γνωστός τράπερ συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής, 21 Νοεμβρίου, στην Κηφισιά, καθώς στην κατοχή του είχε μικροποσότητες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός τράπερ (21 ετών) και ο μάνατζέρ του (23 ετών), είχαν μαζί τους ινδική κάνναβη, την ώρα που κατευθύνονταν σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά στο οποίο γινόταν μαθητικό πάρτι.

Ο 21χρονος καλλιτέχνης είχε κανονίσει να εμφανιστεί στο πάρτι για να τραγουδήσει live.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο τράπερ, Αλβανικής καταγωγής. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έκριναν ύποπτο το όχημα και το σταμάτησαν. Πάνω του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και ένας τρίφτης.

Ο τράπερ, με ανάρτησή του, ζήτησε μεταξύ άλλων συγγνώμη από τους ακολούθους του και είπε πως: «Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε, όποιες και αν είναι αυτές» ενώ για τη live εμφάνισή του που ματαιώθηκε, ανέφερε ότι θα γίνει σε άλλη ημερομηνία.

Ο 21χρονος τράπερ, είχε συλληφθεί και το 2024 στην Κηφισιά, όταν δεν δέχτηκε τον έλεγχο από αστυνομικούς και κατηγορήθηκε για απείθεια.

Δείτε την ανάρτησή του: