Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που δημοσιεύει η «Ζούγκλα», μεταξύ επιχειρηματιών, λογιστών και TikToker, λίγο πριν οι Αρχές τους περάσουν χειροπέδες.

Στο κύκλωμα, το οποίο εξαπάτησε το ΕΦΚΑ, αλλά και το ελληνικό Δημόσιο, ζημιώνοντάς το με παραπάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ, αρχηγικό ρόλο είχαν τρεις λογιστές, που συγκρότησαν και διηύθυναν την εγκληματική οργάνωση.

Όπως προκύπτει, οι συγκεκριμένοι λογιστές, οι οποίοι διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εικονικών εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο, αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών.

Ακολουθούν οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία, ανάμεσα σε λογιστές, επιχειρηματίες και μέλη – αχυρανθρώπους του κυκλώματος.

Αχυράνθρωπος αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Τι θες; Έλα ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ποια από τις εταιρείες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μία πρόσληψη;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όλες οι εταιρείες μου ενεργές είναι ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ααα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ…..κας μπήκε φυλακή.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ Εε εμένα τι μου το λες;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Τι;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρήκες λογιστή λέω, για τις υπογραφές;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Όχι.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρείες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη, τι θες να κάνεις, αφού έχουμε εμείς εταιρεία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο!

Ο ΤΙΚΤΟΚΕΡ θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα ρε.

ΤΙΚTOKER: Έλα μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.

ΤΙΚTOKER: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

ΤΙΚTOKER: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

ΤΙΚTOKER: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

ΤΙΚTOKER: Βάλε και σε μένα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

ΤΙΚT OKER: Βάλε στην …… ρε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.

ΤΙΚTOKER: Ναι.

Συζήτηση για αλλαγή εταιρείας και αχυρανθρώπου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Οκ πάει αυτό κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Τι εννοείτε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Μισό, δώστε μου ένα λεπτό.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ναι.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γιώργο, όχι με εμένα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Μπράβο.. θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γιώργος ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο γιατί ο Χρήστος μου το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Γεια σου γεια.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Γειά.

Στρατολόγηση αχυρανθρώπου

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Έλα Γιώργη, καλημέρα ρε τι κάνεις;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Καλημέρα φίλε, τι έγινε;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Ευτυχώς μου είπες για δουλειά έτσι, λοιπόν…

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Θα σε πάω σε κάποιον δικό μου άνθρωπο, αυτός ασχολείται με τα αυτόφωρα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ωραία.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Στα μαγαζιά να κάνεις το αυτόφωρο, έτσι;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι αμέ!

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Μεροκάματο αυτόφωρο έτσι;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Θα σου πω δεν σε αφήνω έτσι εγώ γιατί ξέρω τα πέρασα κι εγώ αυτά τα πράγματα χωρίς δουλειά.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Έγινε ρε φίλε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Όχι ότι κάνω κάτι κι εγώ.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Εντάξει.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Προσέχω τώρα γιατί εγώ μπήκα φυλακή για τα αυτόφωρα, έκανα πάρα πολλά.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Είχα κάνει πάρα πολλά, εσύ δεν θα κάνεις τόσα εντάξει δεν έχεις πρόβλημα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Εντάξει.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Δεν είναι τίποτα θα παίρνεις στο αυτόφωρο κανά διακοσάρι, άσχημα είναι;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Όχι ρε φίλε τι άσχημα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Δεν θα γίνεται και συνέχεια, θα παίρνεις το μεροκάματό σου, το αυτόφωρό σου, θα σε κανονίσω εγώ.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ έγινε ρε φίλε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Τώρα για το άλλο με την εταιρεία είναι το κομμάτι λίγο δύσκολο, πρέπει να βρούμε κάποιον ο οποίος είναι καθαρός.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι ναι κατάλαβα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Κατάλαβες τώρα; να είναι μηδέν για να πάρουμε λεφτά αλλιώς αρχίδια θα πάρουμε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Αμέ γιατί όχι!

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Λοιπόν θα κανονίσουμε εγώ τώρα να σε φτιάξω για αυτό που σου είπα, έτσι;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ έγινε μέσα!

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Έγινε;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Έγινε ρε φίλε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Γιατί να είσαι άνεργος;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Μπράβο ρε φίλε να σαι καλά!

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Θα σε πάω σε κάποιον άνθρωπο, αυτός είναι μέσα στα πράγματα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Έγινε μέσα είμαι!

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Δεν είναι τίποτα επικίνδυνο, δεν θα κάνεις (ακατάληπτο).

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Δεν έχω πρόβλημα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Θα σε βάλει κάπου να παίρνεις το μεροκαματάκι σου, άμα γίνει αυτόφωρο θα παίρνεις το διακοσαρικάκι σου.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Μέσα είμαι έγινε φίλε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Για μουσική είναι, δεν είναι τίποτα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Δεν έχω πρόβλημα ότι και να είναι πες του, δεν μασάω εγώ από αυτά.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Εντάξει αδερφέ;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι ρε δεν μασάω εγώ.

Ανησυχία για πιθανό έλεγχο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ακούς;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Τι έγινε ρε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Δεν ξέρω έκλεισε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ…κα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λευτέρης και να πει να τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Ρε μ…..κα δεν.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Σου λέω.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…..κα. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι, ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα στα ‘χω όλα έτοιμα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Ήμουν αφελής, του ’δώσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι, σίγουρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Όπως επίσης εντάξει είπε και οοο, είπε ο Ανδρέας λέει ότι και καλά στην Εβελίνα θα της πούμε ότι, βρείτε τη λύση γιατί εσείς είσαστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ότι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στο δικηγόρο ότι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Εντάξει.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λευτέρης θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον ευρίσκω, τον ψάχνω και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε καντήλι, να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι ότι ναι υπάρχει όχι ότι θα πάει, ναι υπάρχει.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι. Εεε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ρε φίλε αν ήμουν εγώ τα δύο κακά απλά που βλέπω ως τέτοιο είναι μην φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε να’ ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην εεεε αυτό ξέρεις με τα ένσημα μετά και τρέχουμε με όλους αυτούς.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Δεν νομίζω.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι. Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ‘πε ήδη.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Μμ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Πριν είκοσι μέρες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι, το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ1: Αχα. Να δούμε.

Αναφορά ΤΙΚΟΤΟΚΕΡ στην εικονικότητα της επιχείρησής του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Έλα αδερφέ καλημέρα.

ΤΙΚΤΟΚΕΡ Καλημέρα, καλημέρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει «Γιάννη επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;

ΤΙΚΤΟΚΕΡ Όχι, δεν έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο Κολλητός μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

ΤΙΚΤΟΚΕΡ Ναι, ναι, ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κώστα.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ Όχι Γιάννη, όχι, όχι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Γιατί;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Πες μου.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ναι.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Είναι σε;

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ Είναι σε εικονική εταιρεία , αου, αου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Α κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Έλα αγάπη μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Σε ενοχλώ;

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Όχι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ «SOS» μ….κα χρειάζομαι βοήθεια, θέλω τα φώτα σου.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Λεφτά μόνο μη ζητήσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Όχι λεφτά δεν θα σου ζητήσω, κάποια στιγμή θα τα χρειαστώ, άλλα όχι.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Τι έπαθες;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Θέλω λογιστή, έχουμε πρόβλημα τεράστιο, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ; Πρόβλημα τεράστιο.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Με τους «φρόντ».

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Τους έχουνε πιάσει, δεν ξέρω τι έχουνε κάνει. Και πρέπει να τα κλείσω όλα και να κάνω τέτοιο από την αρχή και στο όνομά μας.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Με ποιον δουλεύεις εσύ;

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Με τον δικό μου στην Ιερά Οδό.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Με τον δικός σου στην Ιερά Οδό. Αυτός είναι κομπλέ;

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Αυτός είναι νομοταγής, με το σταυρό στο χέρι σε όλα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Με τον σταυρό στο χέρι;

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ναι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί. Αλλά δεν, δεν του ξεφεύγει τίποτα, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι «αδελφέ αυτό το θέμα από τότε». Δηλαδή είναι πιο τυπικός από όλα, τα ξενοδοχεία όλα τα έχουμε πάει εκεί φαντάσου. Έχουμε μεταφέρει τα πάντα εκεί, γιατί είναι τυπικότατος. Αλλά πληρώνεις ρε φίλε και είναι και ακριβός.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Δηλαδή.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Εγώ πληρώνω τρία κατοστάρικα το μαγαζί μόνο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Εντάξει ρε.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Εσύ έδινες και ενάμιση χιλιάρικο κιόλας για τον άλλονα, θα σου φύγουν αυτά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ενάμιση χιλιάρικο γιατί πλήρωνα και τη δουλειά αυτή, κατάλαβες;

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Αρχίδια πόσες φορές ήρθανε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Δεν είναι το θέμα αν έρθουνε μόνο. Είναι και το ΙΚΑ, ΦΠΑ, που κατάλαβες;

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Πουθενά, βρόντο. Κατάλαβες; Δηλαδή θα γλύτωνε μία η άλλη.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Παραπάνω δεν θα ήταν μια η άλλη, παραπάνω τσέπη ήτανε αλλά εντάξει, Οκέι στείλε μου άμα θες ένα τηλέφωνο.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Έχω ένα φίλο μου που ασχολείται με αυτά αν θες να συνεχίσεις κάτι ανάλογο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Γιατί θα το συνεχίσει; Εμένα μου είπανε μ….άκα, με γαμήσανε, δεν κατάλαβες τι μου έχουνε κάνει από το πρωί; Με πήρα τηλέφωνο, ήμουνα Κάλαμο τώρα γυρνάω.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Και με πήρε ο άλλος μου λέει «Τραβάτε σηκώστε λεφτά, μεταβιβάστε άδειες, τον πούλο, δεν μιλάμε για δυο μήνες, δεν σας ξέρω δεν μας ξέρετε» , δεν ξέρω αν είναι αυτοί ή είναι γενικό; Δηλαδή με γάμησε μαλάκα, αναγκάστηκα και πήρα τον ΛΟΡΕΝΤΖΟ τηλέφωνο, που έχω να μιλήσω δυο χρόνια μαζί του.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ (ακατάληπτο)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Μου λέει «τίποτα, όλα έξω μου λέει στο όνομά σας», τι να σου πω;

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Έχει γίνει μαλακία τότε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Θες να μάθεις; Ή δεν ξέρω μπορείς άμα μιλήσεις με τον δικό σου που τα κάνει, αν έχει γίνει όντως μαλακία για όλους, είναι γενικό ή πιάσαν μόνο τους ηλίθιους, κατάλαβες;

Ανησυχία για πιθανό έλεγχο και περιγραφή παράνομη δραστηριότητας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Έλα γιατί είμαι στα Κορφοβούνια ρε π….η δεν έχω σήμα. Που είσαι;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Που είσαι; Τι κάνεις;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Καλά, καλά, εδώ. Μαθαίνω τα άσχημα τα νέα. Ισχύουνε ρε π….η;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ποιο από όλα;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Για τα λογιστικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ναι, ναι, γ….σέ τα. Και εμένα έτσι. Τιιι σε πήρε ο άλλος;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Την γ…..με. Την γ…….με. Εγώ νόμιζα μου έκανε χαβαλέ, γιατί μου λέει που είσαι; Έτσι χύμα το μήνυμα. Του λέω έχω έρθει του λέω δυο μέρες Κάλαμο να ηρεμήσω. Να ανησυχώ; Μου λέει, ναι. Του λέω, ωχ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Αααα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Μου λέει στα ονόματα σας όλα καθαρά. Τι λες ρε μ……..α; Εγώ περίμενα να μου πει έλα χαβαλέ σου κάνω ρε. Ρε μου, μου, μου κατέβασε περίοδο, σου ορκίζομαι. Και λέω τι; Πώς θα γίνει τώρα; Του λέω δεν είμαι, είμαι για φούντο άμα γίνει αυτό το πράγμα τη γαμή, τη γ……..με, τον ήπιαμε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ποιος δεν είναι ρε φίλε; Ποιος δεν είναι έτσι; Πλάκα κάνεις τώρα; Που ναα;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Και σε ποιον να πάω τώρα; Που να πάω; Στον ……; Χα, χα, χα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Πωω.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Που να πάμε; Σε ποιον λογιστή να πάμε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Κάτσε ρε φίλε, επειδή εγώ δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνο ακόμα. Τον πήρα, με το που μου το πε τον πήρα. Και μου λέει κλείσε, κλείσε, κλείσε, κάποιος τον πήρε λογικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Δεν θα ξαναμιλήσει σε εμάς ρε. Αυτό μου είπε. Μου λέει, εγώ του είπα να’ ρθει από το μαγαζί, μου λέει δεν θα ξαναβρεθούμε, δεν θα ξαναμιλήσουμε, μην μου ξαναστείλετε. Είμαστε τέτοιο. Σε δύο μήνες λέει. Για δύο μήνες λέει θα είμαστε έτσι και μετά βλέπουμε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Αλήθεια λες τώρα;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ναι, ναι. Εκτός και εεε, δεν ξέρω ρε φίλε. Τι να σου πω;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Έτσι σου είπε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ναι έτσι ακριβώς μου είπε. Μου λέει, μη ξαναστείλετε τίποτα σε μας. Θα είμαστε έτσι για δύο μήνες και μετά βλέπουμε. Του λέω, μου λέει χτες όλα, πήγαινε μου λέει τράβα πάρε λεφτά από τους λογαριασμούς, άλλαξε, μεταβίβασε άδειες, κάντα καινούργιες εταιρίες, της π……ς. Του λέω τι λες ρε μ…..κα; Τι να κάνω; Πότε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Όχι ρε φίλε. Εγώ δεν το κατάλαβα ότι ήταν τόσο σοβαρό. Εγώ λέω απλά θα μας πάει για επινοικίαση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Όχι ρε μ…..κα. Ρε κλείσιμο όλα. Τίποτα, γ……σε τα. Τον, τον ήπιαμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και σε ποιον να πάω τώρα; Για αυτό λέω κάτσε ρε μήπως. Ρε μ….κα εγώ στην αρχή, εγώ να σου πω κάτι στην αρχή σκέφτηκα ότι μπορεί να το’ πε σε μένα, μόνο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Όχι ρε. Όχι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Μου λέει καινούργια μου λέει μεταβίβαση μου λέει, όλα, όλα μου λέει σε σας. Δεν μιλάμε λέει καθόλου, τώρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Πωωω, όχι ρε μ…..κα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Εσύ στα (ακατάληπτη φράση) στον …….(λογιστή) είσαι;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ρε φίλε σε αυτόν είμαι, επινοικίαση. Ήμουνα στον άλλον τον Οδυσσέα, τον Λευτέρη πώς λέγονται τέλος πάντων, μέσω του Κολοβού με επινοικίαση και έφυγα από αυτούς και πήγα με τον …. με επινοικίαση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Αυτός τώρα τι παίρνει εκεί πέρα; Τι κάνει;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Με τον (λογιστή) λέω. Που στην Αγία Βαρβάρα;

Κ……..ΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Στην Αγία, στον (λογιστή) τι δίνω εννοείς.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Στην Αγία Βαρβάρα τι δίνεις, τώρα που είναι στο όνομα σου. Αυτό λέω.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ρε φίλε στην Αγία Βαρβάρα εγώ έδινα όσο ήμουν με τον (λογιστή) δίνω τέσσερα. Στον Κολ..ό έδινα πέντε χιλιάρικα τον μήνα για επινοικίαση προσωπικού. Στην αρχή μου λέγε διακόσια ευρώ το άτομο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Συγγνώμη με τα πέντε χιλιάρικα εσύ, πέντε χιλιάρικα ξεμπέρδεψες, και με το Φ.Π.Α.;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ρε φίλε το Φ.Π.Α. έκοβε ένα τιμολόγιο, έπεφτε λίγο, το φτιάχναμε λίγο όσο μπορούσαμε. Αλλά το φτιάχναμε μέχρι και πριν κάτι μήνες. Τώρα την τελευταία φορά μου ήρθε το Φ.Π.Α. έντεκα χιλιάρικα, με έχει γαμήσει, δεν το’ χω πληρώσει. Έχει γαμηθεί ρε η κατάσταση, έχει γαμηθεί. Πάμε για σοβαρό φούντο, πάμε όλοι. Πάμε για μεγάλη κατρακύλα. Βρες δουλειά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Γάμησε με. Την γαμήσαμε. Αυτό, αυτό, αυτό σκέφτηκα. Ρε μ…..κα, κατευθείαν. Λέω θα κάτσω ώρα εγώ, να κάτσω να μ……….αι, να μου κόβουν και ράβουν Φ.Π.Α. στο όνομα μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Όχι, όχι. Σοβαρή κατρακύλα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ναι, το ξέρω, το ξέρω.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Και πες γ….σε τα, τα λεφτά. Εγώ έχω συνηθίσει έτσι την παλεύω τόσο καιρό έτσι και αλλιώς. Αλλά στα μαγειρευτά που είναι πανί, που μια χαρά πάει το μαγαζί, αλλά δεν βγάζω λεφτά ρε φίλε, κατάλαβες. Δηλαδή πεντακόσια ευρώ να μου ανέβουν τα έξοδα, θα είναι πεντακόσια ευρώ από την τσέπη μου κατάλαβες. Γιατί τώρα εφόσον τώρα δεν έχω πάρει είμαι ίσα βάρκα ίσα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Γιατί δεν πάτε, δεν πάτε καλά εκεί ρε μ…..κα;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ρε φίλε καλά πάει, δόξα το θεό. Αλλά τρεις μήνες είναι το μαγαζί, να ξεχρεώσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Το τρέχουμε ξέρεις με παιδί, με φυλλάδια, διαφημίσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ναι, ναι, ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ότι μπορούμε, κατάλαβες. Δεν είναι ότι δεν μου’ χει αφήσει, δεν με’ χει βάλει μέσα ούτε ένα ευρώ ποτέ, αλλά δεν είναι ότι παίρνω λεφτά, κατάλαβες τι εννοώ. Τώρα άμα γίνει κανονικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Όχι είμαστε πολύ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Τι θα κάνω εγώ εκεί;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Είμαστε πολύ δύσκολα. Μ…..κα τι θα κάνουμε; Δεν ξέρω. Εγώ μ….κα είμαι χώμα, έχω μουδιάσει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι να, τι να πρωτομαζέψω.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Πωωωωω. Βλέπω να παρακαλάμε τον …….(λογιστή)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Είμαι σε πολύ δύσκολη. Τι; Πωω είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω. Μα το Θεό και την Παναγία δηλαδή.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Βλέπω να παρακαλάμε τον ηλίθιο ρε μ…..κα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ Όχι, Γιάννη μου μην ανησυχείς, όχι μην ανακέυεσαι πολύ. Ξέρεις. Να σου πω το νούμερό μου είναι άλλο, δεν είναι αυτό, πες μου ότι θέλεις. Λοιπόν άκου να δείς τα πράγματα έχουν σφίξει πολύ, εγώ πάω στα δικαστήρια, είχα κάτι παλιά δικαστήρια και κείνο και το άλλο και γενικώς και γενικά, ψάχνουνε. Εν τω μεταξύ εεε προχθές έπιασαν ένα φίλο, μία λέσχη.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ναι

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ Τους πιάσανε όλους, δεν αφήνουνε χλωρό κλαρί, τα ψάχνουν όλα, εκείνο το άλλο το άλλο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Βρε το ξέρω

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ Καλύτερα να μην φαίνεσαι, εγώ είμαι, η δουλειά μου είναι εμένα αυτή, εγώ μπαίνω βγαίνω ράνω, καλύπτω καταστάσεις, κάνω ράνω, θέλω να πώ μην πολύ έτσι να ξέρεις. Καλά κάνεις, φυλαξέ το να έχεις τα μισά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ακριβώς, για αυτό σου λέω.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ Εγώ επειδή, αυτό είναι μπαίνω βγαίνω, μπαίνω βγαίνω , περνάω απαρατήρητος, αλλά άμα κωλύεσαι αυτό ξανά, θα έχεις πρόβλημα να ξέρεις.

Ανησυχία για πιθανό έλεγχο και περιγραφή δραστηριότητας με εικονικές εταιρείες δανεισμού προσωπικού

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ναι το ξέρω, ήμουνα με τον ….(κατηγορούμενο επιχειρηματία)

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Ποιόν …., ο ……εντάξει είναι

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τι ρε μαλάκα;

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Πήγε το ΣΔΟΕ στο μπαράκι το …… και τους έχουνε καλέσει για ένορκη διοικητική εξέταση

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ναι το ίδιο έγινε και στα μαγαζιά του ……, ….. και … και στο ….

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Ωραία.. ΣΔΟΕ;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ναι.. ακρόαση ζητάνε και εκεί.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α ωραία τέλεια.. εγώ ήρθα γιατί με πήρε 1 η ώρα ο …. και μιλάγαμε και προσπαθούσαμε να βρούμε γιατί ήταν ο Γιώργος εκτός.. κατάλαβες τώρα.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ναι.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Και κατάλαβες έχει γίνει της πουτάνας τώρα, ψάχνουν ΗR λόγω του Παντελή.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ήμουν σίγουρη ότι έγινε αυτό ρε μαλάκα.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Ρε να σου πω κάτι.. πόσο καιρό φωνάζω ότι πρέπει να αλλάξουν οι HR.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πολύ.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Τι γίνεται; Με γράφουνε.. ε δυστυχώς κάποια στιγμή πρέπει..

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Να σου πω όμως από τη στιγμή που ζητήσανε ακρόαση και υπάρχουνε δηλαδή και ο …..(αχυράνθρωπος) και αυτοί.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Να ξέρεις ότι ο …. και ο ……(αχυράνθρωποι) και αυτοί δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή.. καλά το …. το ….. δέκα λεπτά πριν κλείσει..

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Tι λες και εκεί πήγανε;

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ……, ……. εχθές το βράδυ όλους μαζί.. είναι τέτοιο καρφωτή τώρα.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ναι είναι όλα τα δικά μας.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Είναι καρφωτή και είναι λογικό και δεν σώζεται είναι αυτό.. τους φωνάζω πόσο καιρό και στους δύο τι πρέπει να κάνουμε και μας νοιάζουν όλες οι άλλες βλακείες, εκτός από αυτό που πρέπει. Ορίστε τώρα άντε να βγάλουμε άκρη.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ναι να σου πω όμως την σύνδεση πως την κάνανε;

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Τι εννοείς; Τους HR ψάξανε.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ότι ρε παιδί μου ο Παντελής και αυτοί ήταν στην …….

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Δεν έχει να κάνει.. η Ιουλία, Άνθου και Μωυσή είναι όλοι στις ίδιες.. εννοώ, οι ΗR αυτές που έχουμε οι εν ενεργεία, είναι ίδιοι. είναι τέσσερις και τέσσερις.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ναι κατάλαβα.