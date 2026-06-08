Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (8 Ιουνίου) στις λιμενικές και πυροσβεστικές Αρχές της Αμφιλοχίας, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε πολυτελή θαλαμηγό με σημαία Ρουμανίας, που βρισκόταν ελλιμενισμένη στο αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής. Από το περιστατικό προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός 28χρονου αλλοδαπού.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί. Πυκνοί καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το εσωτερικό του γιοτ, που ευτυχώς έγιναν άμεσα αντιληπτοί από κατοίκους και διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το Λιμενικό.

Μάχη με τις φλόγες στο μηχανοστάσιο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αρχική εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στο μηχανοστάσιο του σκάφους, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ ως πιθανή αιτία εξετάζεται το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 4 οχήματα, καθώς και στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Πυροσβέστες με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό εισήλθαν στους χώρους του μηχανοστασίου, δίνοντας μάχη με τις φλόγες και τις υψηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί στο υπόλοιπο σκάφος.

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Στο Κέντρο Υγείας ο 28χρονος τραυματίας

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ένας 28χρονος αλλοδαπός υπέστη τραυματισμό. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των Αρχών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν διερευνώνται πλέον από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.