Ένα επικίνδυνο «παιχνίδι» με κροτίδα λίγο έλειψε να έχει σοβαρές συνέπειες για έναν 15χρονο μαθητή στην Παραλία Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο όταν στην προσπάθειά του να ανάψει την κροτίδα, αυτή εξερράγη στο χέρι του το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε σε τρία δάχτυλα, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε κίνδυνος ακρωτηριασμού και του έγιναν ράμματα.

Όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών που διερευνούν την υπόθεση, ο 15χρονος βρήκε την κροτίδα έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Παραλίας. Για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.