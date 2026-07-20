Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου σε επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο προς το λιμάνι του Αντιρρίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 22χρονης γυναίκας σερβικής καταγωγής.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η νεαρή κοπέλα έχασε την ισορροπία της, ενώ κινούνταν στις σκάλες του πλοίου, γεγονός που οδήγησε στην πτώση και τον τραυματισμό της στην περιοχή της μέσης.

Η κινητοποίηση των αρχών και των διασωστών ήταν άμεση. Μετά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περίμενε την 22χρονη, την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», προκειμένου να της παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και η κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας έχει αναλάβει την υπόθεση και διενεργεί ήδη προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και των αιτιών υπό τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα.