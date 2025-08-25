Στον απεγκλωβισμό μίας 55χρονης που τραυματίστηκε κατά την ξενάγησή της στο σπήλαιο Περάματος στα Ιωάννινα προχώρησε η Πυροσβεστική την Δευτέρα (25/8).

Η 55χρονη, με καταγωγή από την Βόρεια Ελλάδα, βρισκόταν στο μέσον περίπου της διαδρομής, όταν παραπάτησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι της, όπως μετέδωσε το epiruspost.

Οκτώ πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν την 55χρονη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.