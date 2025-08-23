Ένα 9χρονο αγόρι υπέστη ελαφρύ τραυματισμό χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο, στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.

Το αγοράκι έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, για παροχή πρώτων βοηθειών.

Μετά από λίγη ώρα αποχώρησε με τους οικείους του και δεν χρειάστηκε περαιτέρω νοσηλεία.

Η τοπική Λιμενική Αρχή, ενημερώθηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη η 32χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς ερευνάται το ενδεχόμενο της κατηγορίας πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια.