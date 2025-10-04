Ένας 62χρονος κυνηγός υπέστη σοβαρό τραύμα από αγριογούρουνο, το πρωί του Σαββάτου, σε περιοχή έξω από το Παλαιόκαστρο Βοΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κυνηγώντας με την ομάδα του, πυροβόλησε το ζώο και πλησίασε να δει εάν ήταν νεκρό.

Το αγριογούρουνο, λαβωμένο και επικίνδυνο, του επιτέθηκε και του προκάλεσε βαθύ θλαστικό τραύμα στο πόδι.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε τον 62χρονο κυνηγό στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: kozanimedia.gr