Χθες το πρωί (25/11) εξερράγη κροτίδα στο Γυμνάσιο–Λύκειο Ρίου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 12χρονος μαθητής.

Συνελήφθησαν για αυτή την επικίνδυνη πράξη, μαθητές του Λυκείου Ρίου, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών & πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα των αστυνομικών, ο ένας από τους 17χρονους προσπάθησε να ενεργοποιήσει την κροτίδα, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Ο δεύτερος ήταν εκείνος που την άναψε και να την εκτόξευσε έξω από σχολική αίθουσα.

Η κροτίδα εξερράγη και τραυμάτισε τον 12χρονο στο αυτί, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Αναμένεται επικοινωνία της Αστυνομίας με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για τα περαιτέρω.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος άγνωστου κατηγορούμενου, διότι χθες το πρωί, μέσα σε Γυμνάσιο στο Ρίο Πατρών, έριψε κροτίδα, με αποτέλεσμα 12χρονος μαθητής, να τραυματιστεί στο αυτί και να διακομισθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πηγή: Tempo24