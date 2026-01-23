Μια παρέα πέντε ανηλίκων, το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1), γύρω στις 13:30, πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο του 3ου Γυμνασίου Γαλατσίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένας 14χρονος.

Οι ανήλικοι, που φορούσαν κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, πέταξαν τα βεγγαλικά από έξω, προς το προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος, την ώρα της Γυμναστικής, κατά την οποία δεκάδες παιδιά αθλούνταν στο προαύλιο.

Το παιδί υπέστη έγκαυμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την πράξη τους.

Οι δράστες αναζητούνται από την Αστυνομία.