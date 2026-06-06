Τραυματισμός ναυτικού σημειώθηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου.

Πρόκειται για 23χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήταν μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός ναυτικός τραυματίστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ βρισκόταν στη ζώνη ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία, τον οποίο μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ