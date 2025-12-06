Η κακοκαιρία Byron πέρα από τις σφοδρές καταιγίδες, προκάλεσε και ζημιές.

Ένας πολίτης τραυματίστηκε στη Λαμία, όταν έπεσαν σοβάδες στο κεφάλι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών ακριβώς στα «ξεχασμένα» φανάρια.

Ο 35χρονος πήγαινε στη δουλειά του, όταν κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι. Ένας καταστηματάρχης έσπευσε να τον βοηθήσει και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο τον μετέφερε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις και κρίνεται ότι τραυματίστηκε ελαφρά.

Πηγή: LamiaReport