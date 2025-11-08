Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Τρία μέλη της μιας από τις δύο αντίπαλες οικογένειες των Βοριζίων οι οποίες ευθύνονται για το αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη, οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου (8/9) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αδελφό του νεκρού, τον ανιψιό και τον γαμπρό του που κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού από τον περασμένο Σεπτέμβριο και είναι προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. διερευνούν πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Καργάκης, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση έχει προσέλθει και η Τακτική Ανακρίτρια Ηρακλείου όπως η νομική τους εκπρόσωπος.

Πηγή: patris.gr