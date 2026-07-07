Σε τροχιά πλήρους υποβάθμισης έχει περιέλθει η καθημερινότητα των κατοίκων στη Βόρεια Κέρκυρα, καθώς μια πρωτοφανής κρίση υδροδότησης πλήττει την ευρύτερη περιοχή.

Όπως καταγγέλλει ο κάτοικος του χωριού Περουλάδες, κος Κωνσταντίνος Κουβαράς, στο zougla.gr, ολόκληρες γειτονιές παραμένουν χωρίς σταγόνα νερό για περισσότερους από τρεις μήνες, με τις τοπικές αρχές και τη ΔΕΥΑΔΒΚ να επιδεικνύουν πλήρη αδιαφορία και να μην δίνουν καμία σαφή απάντηση για την αποκατάσταση της βλάβης.

«Κλειστά τηλέφωνα» από Δήμαρχο και ΔΕΥΑΔΒΚ

Οι προσπάθειες των κατοίκων να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους έχουν πέσει στο κενό. Παρά τις αρχικές υποσχέσεις της δημοτικής αρχής για άμεση επίλυση του προβλήματος, η κατάσταση παραμένει στάσιμη.

«Έχω επικοινωνήσει κάμποσες φορές με τον Δήμαρχο. Μου είπε από την πρώτη στιγμή, εδώ και ένα μήνα, ότι θα έρθουν συνεργεία από τη Λάρισα για να το φτιάξουν. Έκτοτε δεν ξανασηκώνει το τηλέφωνο, δεν μας δίνει καμία σημασία», καταγγέλλει ο κάτοικος του χωριού Περουλάδες.

Την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση, όπως αναφέρει, είχαν οι πολίτες τόσο από τον πρόεδρο όσο και από τον διευθυντή της ΔΕΥΑΔΒΚ.

Προκλητικές απαντήσεις και τοπικά «κουμάντα»

Η οργή των κατοίκων ξεχειλίζει και από τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ερώτηση προς τον πρόεδρο του χωριού των Περουλάδων για την άνιση κατανομή του νερού, η απάντηση που έλαβαν οι πληγέντες ήταν σοκαριστική, καθώς φέρεται να δήλωσε: «Εγώ θα κάνω κουμάντο πού θα πάει το νερό και ό,τι πει ο κύριος Δήμαρχος».

Την ίδια ώρα, η επίσημη δικαιολογία από την πλευρά του Αντιδημάρχου, κ. Φάνη Σκέμπρη, φέρεται να είναι σύμφωνα με τον ίδιο κάτοικο, ότι «το πρόβλημα υπάρχει παντού», γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα ερωτηματικά για τη διαχείριση της κρίσης.

Σε ποιες περιοχές της Κέρκυρας εντοπίζεται η λειψυδρία;

Το πρόβλημα δεν είναι εντοπισμένο μόνο στους Περουλάδες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η διακοπή νερού στη Βόρεια Κέρκυρα επηρεάζει χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες.

Οι Περουλάδες έχουν περίπου 600 κατοίκους, ενώ γίνεται και αναφορά ότι διακοπή στην ύδρευση αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι του χωριού Καρουσάδες, με πληθυσμό περίπου 1.000 κατοίκων, αλλά και άλλα χωριά στη γύρω περιοχή.

Ανεξήγητη καθυστέρηση για μια καμένη αντλία

Η αιτία της ταλαιπωρίας φαίνεται να είναι τεχνικά απλή. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην καμένη αντλία της «Πομόνας» ,της αντλίας γεώτρησης που στέλνει το νερό στο κεντρικό υδραγωγείο.

Σύμφωνα με τον κ. Κουβαρά το κόστος αντικατάστασης μιας τέτοιας αντλίας δεν είναι απαγορευτικό για έναν Δήμο. «Αν δεν έχουν φράγκο, ας βγουν να το πουν καθαρά στον κόσμο, να βοηθήσουμε κι εμείς για να έχουμε νερό. Όχι όμως να μας αγνοούν», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ακούστε τι κατήγγειλε ο κάτοικος του χωριού Περουλάδες:

Οι ιδιώτες «νεροκουβαλητές» και οι σκιές για σκοπιμότητες

Μέσα σε αυτό το σκηνικό απόγνωσης, οι κάτοικοι αναγκάζονται να επιστρατεύουν άλλους τρόπους προκειμένου να τροφοδοτήσουν τα σπίτι τους με νερό και να εκπληρώσουν τις βασικές τους ανάγκες. Τέτοιοι τρόποι είναι η μεταφορά νερού με βυτία και μπιτόνια αλλά και άντληση νερού από παλιά πηγάδια.

Ο κ. Κουβαράς υπογράμμισε τον προβληματισμό του για την άμεση και οργανωμένη εμφάνιση ιδιωτών που μεταφέρουν νερό έναντι αμοιβής και μετέφερε την ανησυχία μήπως η καθυστέρηση της αποκατάστασης της βλάβης από τον Δήμο είναι εσκεμμένη, προκειμένου να συντηρείται ένας παράλληλος οικονομικός κύκλος γύρω από την εμπορία του νερού.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι πολίτες της Βόρειας Κέρκυρας απαιτούν άμεσες απαντήσεις και λύσεις, πριν η λειψυδρία οδηγήσει σε σοβαρότερους κινδύνους.

Η απάντηση της ΔΕΥΑΔΒΚ

Η zougla.gr ήρθε σε επαφή με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΔΕΥΑΔΒΚ) η οποία επιβεβαίωσε την έλλειψη παροχής νερού στις προαναφερθείσες περιοχές της Βόρειας Κέρκυρας.

Η Γενική Διευθύντρια της υπηρεσίας κ. Ολυμπία Βραδή γνωστοποίησε ότι σήμερα Τρίτη 7 Ιουνίου έφθασαν τα αρμόδια συνεργεία προκειμένου να αποκαταστήσουν την βλάβη στην καμένη αντλία που τροφοδοτεί τα χωριά με νερό.

Όπως είπε, τα συνεργεία δεν είναι του Δήμου Κέρκυρας, αφού σύμφωνα με την ίδια ο δήμος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Τα συνεργεία που έφθασαν στο νησί πρόκειται να επισκευάσουν περίπου 15 καμένες αντλίες, σύμφωνα με την κα. Βραδή.

Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται να είναι βαθύτερο και επαναλαμβανόμενο. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά υπάλληλος της ΔΕΥΑΔΒΚ, στο παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί ανάλογες εργασίες επισκευής οι οποίες όμως «δεν κράτησαν», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συνολική πίεση που δέχονται οι υποδομές, καθώς οι καμένες αντλίες στην Κέρκυρα κατά τους θερινούς μήνες αποτελούν ένα εξαιρετικά συχνό και εκτεταμένο φαινόμενο.