Στην προσαγωγή τριών ατόμων οι οποίοι φέρεται να βρίσκονται στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας Καργάκη προχώρησαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη φύλαξη του χωριού Βορίζια στο Ηράκλειο, μετά το αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του δύο άτομα και να τραυματιστούν άλλοι 4 μετά από πυροβολισμούς.

Επίσης, το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους εμπλεκομένους στο μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φορoύσε αλεξίσφαιρο για την ασφάλειά του, ενώ οι αστυνομικοί με ταχύτατες κινήσεις τον οδήγησαν εντός του δικαστικού Μεγάρου από την πίσω πλευρά, για να μη γίνει στόχος των παρευρισκομένων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43ρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη συνελήφθη χθες σε ποιμνιοστάσιο, που διατηρεί στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί, βρέθηκε κρυμμένη, σε εσοχή βράχου, καραμπίνα και φυσίγγια.

Η σύλληψη έγινε για κατοχή όπλων, ωστόσο κατά την προανάκριση οι αρχές εξέτασαν τη συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέρεται να ήταν ένας από τους «πρωταγωνιστές», καθώς στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχουν πληροφορίες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό με την παρουσία του στο μακελειό.

Ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου, καταθέτουν αυτή την ώρα η μητέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη και η σύζυγος του 29χρονου γιου.

Δημογλίδου: «Οι αστυνομικοί αναζητούν παράνομο οπλισμό ακόμα και σε νεκροταφεία – Eνδείξεις για συμμετοχή κι άλλων ατόμων»

Για τις εξελίξεις σχετικά με την έρευνα της αστυνομίας για το φονικό στα Βορίζια αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews και τόνισε ότι η έρευνα των αστυνομικών στρέφεται στον εντοπισμό παράνομου οπλισμού ακόμα και σε νεκροταφεία, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι συμμετείχαν κι άλλα άτομα στη συμπλοκή.

«Οι αστυνομικοί αναζητούν τόσο παράνομο οπλισμό που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε όπως αυτόν που βρέθηκε χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει ώστε να προχωρήσει η έρευνα», τόνισε αρχικά η κυρία Δημογλίδου.

«Όσο περνούν οι μέρες έρχονται στοιχεία στην αστυνομία, ταυτοποιούνται εμπλεκόμενοι. Για την αστυνομία δεν έχει τελειώσει εδώ. Υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στο συγκεκριμένο περιστατικό είτε με την απόκρυψη στοιχείων είτε να μεταφέρουν από την περιοχή τους δράστες ίσως της συμπλοκής, είτε γνωρίζουν πρόσωπα και περιστατικά που συνέβησαν εκείνη την ημέρα πριν και μετά από την αιματηρή αυτή συμπλοκή», προσέθεσε.

Όπως τόνισε: «το θετικό αυτής της υπόθεσης είναι ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι συγγενείς των δύο πλευρών αναφέρουν τουλάχιστον στην αστυνομία ότι δεν θέλουν να δώσουν συνέχεια στο περιστατικό και θέλουν να σταματήσει εδώ. Βέβαια η παρουσία της αστυνομία είναι έντονη στο χωριό. Δεν θα έλεγα ότι φτάνουν εύκολα είτε από αυτόπτες μάρτυρες είτε από οποιονδήποτε άλλον πληροφορίες στην αστυνομία».

«Οι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Έχουν πραγματοποιήσει έρευνες και σε αγροτικές περιοχές, σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ακόμα και σε νεκροταφεία, αναζητώντας είτε παράνομο οπλισμό, είτε τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό καθώς μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν δεδομένα που μας οδηγούν ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα στο περιστατικό. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ποιος είναι ο ρόλος του καθενός», είπε ακόμα και σημείωσε ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιος άλλος εμπλεκόμενος.

Τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συμμετείχε κάποιος ο οποίος δεν ανήκει στις δύο πλευρές.

«Σύμφωνα με την κατάσταση που παρατηρούμε στο χωριό δεν είναι δυνατόν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα συμβεί αυτό. Υπάρχει ο πόνος της απώλειας και από τις δύο πλευρές και δεν μπορεί να προβλεφθεί ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των συγγενών. Οι δυνάμεις του νησιού έχουν ενισχυθεί από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουν να ενισχύονται με αστυνομικούς τόσο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος όσο και άλλων ειδικών μονάδων για να συμβάλλουν στην έρευνα και από τη στιγμή που εντοπίζεται παράνομος οπλισμός οι δράστες θα συλλαμβάνονται», κατέληξε.

Εν τω μεταξύ, ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου καταθέτουν αυτή την ώρα η μητέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη και η σύζυγος του 29χρονου γιου.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι κατονομάζουν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων ατόμων που κατά τις ίδιες πυροβολούσαν στο σημείο της αιματοχυσίας.

