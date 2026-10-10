Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, με απολογισμό έναν 43χρονο νεκρό και έναν 50χρονο σοβαρά τραυματισμένο.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε τρεις επιπλέον συλλήψεις υπαλλήλων της εταιρείας, ενώ ήδη κρατείται ο 59χρονος εργολάβος.

Την ίδια ώρα, ο 50χρονος εργαζόμενος δίνει σκληρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριασίου Νοσοκομείου.

Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία

Μετά την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα, οι έρευνες της Αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη στο διυλιστήριο οδήγησαν της Αρχές σε συλλήψεις.

Συγκεκριμένα:

Αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις υπαλλήλους της Motor Oil , σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Από εχθές (10/10) είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο 59χρονος υπεύθυνος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν τα δύο θύματα.

του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν τα δύο θύματα. Αναζήτηση 67χρονου: Για την ίδια υπόθεση αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ένας ακόμη 67χρονος.

Η νοσηλεία του 50χρονου στο Θριάσιο

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται για την κατάσταση της υγείας του 50χρονου εργαζομένου, ο οποίος φέρει σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της διακομιδής αναφέροντας:

«Υπήρξε τεράστια κινητοποίηση στο τοπικό νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου μεταφέρθηκαν αρχικά οι δύο εργάτες με βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Αφού διασωληνώθηκαν, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά τους στο Θριάσιο, όπου και επιβεβαιώθηκε η εξαιρετικά κρίσιμη κλινική τους εικόνα», ανέφερε.

Ο 43χρονος συνάδελφός του υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ παράλληλα, στο Νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε και μία γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο, η οποία δεν έφερε σωματικά τραύματα αλλά υπέστη ισχυρό σοκ και αποχώρησε αφού της παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Motor Oil, το εργατικό δυστύχημα εκδηλώθηκε την ώρα που βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη προγραμματισμένες εργασίες προληπτικής συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους.

Τα δύο θύματα, ο 43χρονος που έχασε τη ζωή του και ο 50χρονος που νοσηλεύεται, ήταν εξειδικευμένα μέλη του προσωπικού της εξωτερικής εργολαβικής εταιρείας.

Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Εργασίας, διενεργούν έλεγχο στο σημείο της έκρηξης για να διακριβώσουν αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης.