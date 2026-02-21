Τραγωδία σημειώθηκε στα νότια του νομού Ηρακλείου, ανοιχτά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού, όπου έχουν εντοπιστεί νεκροί μετανάστες.

Πιο συγκεκριμένα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή, όπου μέχρι στιγμής είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 20 ατόμων και τον εντοπισμό τριών πτωμάτων.

Σημειώνεται ότι αγνοούνται ακόμη 25 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σε θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα από δύο σκάφη της δύναμης FRONTEX και ένα εναέριο μέσο, όπως και τέσσερα παραπλέοντα σκάφη.

Τους 20 αλλοδαπούς περισυνέλεξε και μεταφέρει αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Παναμά.