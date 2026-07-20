Το βράδυ της Κυριακής σημειώθηκε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδος της Φωκίδας, όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στην πρώτη ενημέρωση από τον τόπο του συμβάντος, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για μια δύσκολη επιχείρηση των αρχών, με δύο επιβαίνοντες να ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους και έναν ακόμη να φέρει βαρύτατα τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως και επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων και τη διαχείριση της κατάστασης.

Λίγο αργότερα, οι νεότερες πληροφορίες επιβεβαίωσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενός 35χρονου άνδρα και μιας 55χρονης γυναίκας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία.

Παράλληλα, ο 60χρονος συνεπιβάτης τους, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Άμφισσας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς, η κατάληξη του τροχαίου υπήρξε πλήρως τραγική, καθώς ο 60χρονος άνδρας υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Με αυτή την εξέλιξη, ο τελικός απολογισμός του δυστυχήματος ανήλθε στους τρεις νεκρούς. Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος.

Πηγή: nafpaktianews