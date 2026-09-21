Τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Δευτέρα, στο κέντρο της Αθήνας, με διαφορετικά αιτήματα και αφετηρίες.

Στις 18:00, συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί έξω από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στη Δραγατσανίου, από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Ομοσπονδίας για ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των γυναικών.

Μισή ώρα αργότερα, στις 18:30, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη συμβολή των οδών Γλάδστωνος και Πατησίων, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2018.

Στις 19:00, συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί και έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή Εμπορικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης αναμένεται να βρεθούν ζητήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι τρεις κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε διαφορετικά σημεία του κέντρου και ενδέχεται να προκαλέσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στις γύρω περιοχές, ανάλογα με την εξέλιξη και την προσέλευση των συμμετεχόντων.