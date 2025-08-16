Συνελήφθησαν, μεταμεσονύκτιες ώρες της 13-8-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 27χρονος αλλοδαπός και 33χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν όχημα με 3 επιβαίνοντες στην περιοχή της Ομόνοιας και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκε στην κατοχή της 33χρονης και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και -7- φυσίγγια, ενώ στην κατοχή του 27χρονου εντοπίστηκαν 5 φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπλέον, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 13-8-2025 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 24χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άνδρα ο οποίος διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον κάλεσαν σε έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του λεπίδα μαχαιριού.

Κατόπιν, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: