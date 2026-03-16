Τρεις συλλήψεις αλλοδαπών πραγματοποίησε το Σάββατο (14/3) η ΕΛ.ΑΣ. για κατοχή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων. Οι δύο πρώτοι ηλικίας 46 και 27 ετών, συνελήφθησαν στην περιοχή της Ομόνοιας, ενώ ο τρίτος ηλικίας 50 ετών, στην περιοχή των Πατησίων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 14-3-2026 στην περιοχή της Ομόνοιας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., -2- αλλοδαποί, ηλικίας 46 και 27 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 46χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του λαθραία καπνικά προϊόντα και σε περαιτέρω έλεγχο της οικίας του, οπού εντοπίστηκε εντός και η 27χρονη, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -3.017- συσκευασίες καπνού και -440- πακέτα τσιγάρα χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου κατανάλωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 14-3-2026 στην περιοχή των Πατησίων, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 50χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και για δωροδοκία υπαλλήλου.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός καταστήματος στην περιοχή των Πατησίων και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντός του καταστήματος βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -1.534- πακέτα τσιγάρα και -152- συσκευασίες καπνού χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου κατανάλωσης και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο του καταστήματος, ο 50χρονος επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προσφέροντας χρηματικό ποσό για να αποφύγει τον έλεγχο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».