Μια σοκαριστική υπόθεση σύγχρονης δουλείας ήρθε στο φως στην περιοχή της Βοιωτίας. Μετά από μια συντονισμένη και αστραπιαία επιχείρηση στη Θήβα, ένας αλλοδαπός εργαζόμενος απελευθερώθηκε από το καθεστώς εργασιακής ομηρείας στο οποίο ζούσε. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν τρεις ομοεθνείς του, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας ανήλικος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν το κακούργημα της εμπορίας ανθρώπων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου τρεις μήνες, όταν το θύμα έφτασε στη Θήβα και ήρθε σε επαφή με τους τρεις κατηγορούμενους. Εκείνοι του υποσχέθηκαν σταθερή εργασία σε αγροτικές καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής. Η πραγματικότητα όμως που αντιμετώπισε μόλις έφτασε, απείχε δραματικά από τις αρχικές υποσχέσεις.

Το κοντέινερ-φυλακή και η βία

Αντί για ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε παγιδευμένος σε έναν εφιάλτη. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες τον κρατούσαν κλειδωμένο μέσα σε ένα κοντέινερ. Από εκεί τον εξανάγκαζαν καθημερινά σε σκληρή εργασία, ενώ του κατέβαλλαν μόνο ένα ελάχιστο μέρος από τα χρήματα που είχαν συμφωνηθεί.

Το θύμα δεν βρισκόταν μόνο υπό περιορισμό, αλλά και υπό το κράτος συνεχούς τρόμου. Κάθε φορά που έβρισκε το θάρρος να διεκδικήσει τα δεδουλευμένα του ή εξέφραζε την επιθυμία να αποχωρήσει, η απάντηση των εργοδοτών του ήταν η ωμή σωματική βία. Οι ξυλοδαρμοί αποτελούσαν το μέσο για να κάμψουν κάθε αντίσταση.

Η ηλεκτρονική καταγγελία που έφερε την ελευθερία

Το τέλος του μαρτυρίου γράφτηκε το μεσημέρι της Κυριακής, χάρη σε μια λεπτομερή καταγγελία που εστάλη στις Αρχές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών αντέδρασαν άμεσα, οργάνωσαν την επιχείρηση και κατάφεραν να απελευθερώσουν τον άνδρα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας (στην Παράλληλη Έδρα Θηβών) , ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη ομάδα εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης στην περιοχή.

Πηγή: Permissos.gr