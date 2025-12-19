Κατά τη διάρκεια χθεσινής (19/12) αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν τρεις άνδρες, οι οποίοι κινούνταν με το αυτοκίνητό τους στο οροπέδιο Λασιθίου, έχοντας στην κατοχή τους περίπου ένα κιλό κάνναβης, 30 γραμμάρια κοκαΐνης και 1400 ευρώ σε μετρητά.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, παλαιστινιακής καταγωγής, ηλικίας 23 και 28 ετών, και έναν 33χρονο Έλληνα, όλοι τους μόνιμοι κάτοικοι Ηρακλείου. Η σύλληψη έγινε σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστικά μιας μικρής και κλειστής κοινωνίας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις Αρχές, καθώς οι «ξένοι» συνήθως δεν περνούν απαρατήρητοι σε μια τέτοια κοινότητα.

Οι τρεις συλληφθέντες εντοπίστηκαν από την αστυνομία του Λασιθίου και άνδρες της ΟΠΚΕ, όταν το όχημά τους ακινητοποιήθηκε και υποβλήθηκε σε έλεγχο. Οι Αρχές διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι οι τρεις άνδρες ενδέχεται να είχαν σκοπό είτε να προμηθευτούν είτε να διακινήσουν ναρκωτικά στην περιοχή.

Πηγή: Εφημερίδα Πατρις