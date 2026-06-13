Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της οπλοκατοχής και την πρόληψης της παραβατικότητας και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οργανώθηκε την Παρασκευή συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου.

Στην επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, του Τμήματος Αμαρίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες κατά τις οποίες συνελήφθησαν ένας 52χρονος, ένας 23χρονος και μία 41χρονη.

Παράλληλα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται δύο ακόμη άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της ειδικής αστυνομικής διάταξης για τη ζωοκλοπή.

Ο βαρύς οπλισμός που εντοπίστηκε

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην οικία και άλλους χώρους των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ένα μικρό «οπλοστάσιο».

Ειδικότερα εντόπισαν και κατέσχεσαν: Ένα περίστροφο και μία γεμιστήρα πιστολιού, 220 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, μία στρατιωτική ξιφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων και μεγεθών.

Η «τρύπα» με τα 1.700 εξαφανισμένα πρόβατα

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν οι αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία κτηνιάτρων, μετέβησαν για έλεγχο στο ποιμνιοστάσιο των εμπλεκομένων.

Εκεί διαπιστώθηκε μια πρωτοφανής απόκλιση ανάμεσα στα ζώα που είχαν δηλωθεί επίσημα στις αρχές και σε εκείνα που υπήρχαν στην πραγματικότητα μέσα στη μάντρα.

Για την ακρίβεια, καταμετρηθήκαν 123 προβατοειδή αντί των δηλωθέντων 1840, μέρος των οποίων δεν έφεραν προβλεπόμενα ενώτια.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ.