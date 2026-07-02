Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 28, 30 και 36 ετών, προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (30/6) σε περιοχή της Αττικής.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες, κατά περίπτωση, για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/07), όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 30χρονο και τον 36χρονο να επιβαίνουν σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Καταδίωξη και αντίσταση κατά της αρχής

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 30χρονος επιβάτης εξήλθε από το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Κατά την ακινητοποίησή του από τις αστυνομικές δυνάμεις, ο κατηγορούμενος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας βίαια αστυνομικό προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 3.290 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος κατείχε τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών για λογαριασμό και των άλλων δύο εμπλεκομένων, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της σε εγχώρια δίκτυα.

Τα ευρήματα και το ποινικό παρελθόν των δραστών

Στο πλαίσιο της συνολικής αστυνομικής έρευνας κατασχέθηκαν 3 κιλά και 290 γραμμάρια κοκαΐνης, ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς των ουσιών, το χρηματικό ποσό των 1.250 ευρώ και έξι κινητά τηλέφωνα.

Από τον έλεγχο των στοιχείων των συλληφθέντων προέκυψε ότι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απειλή, πρόκληση σωματικών βλαβών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων. Μάλιστα, σε δύο εξ αυτών είχαν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Οι τρεις συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.