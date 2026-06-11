Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Εύβοια, Ροδόπη και Βοιωτία προχώρησαν χθες οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις αρχές στην περιοχή Αγία Σκέπη Παραλίας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, 59χρονος Έλληνας υπήκοος προκάλεσε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 13:04 και έκαψε περίπου 70 τ.μ. ξερής βλάστησης. Ο άνδρας συνελήφθη και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 2.320 ευρώ.

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στην Αετοκορυφή του Δήμου Σαπών Ροδόπης, όταν 50χρονος Έλληνας υπήκοος προκάλεσε πυρκαγιά κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα. Από τη φωτιά κάηκαν έξι στρέμματα γεωργικής έκτασης και ο υπαίτιος συνελήφθη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο 1ο χιλιόμετρο της περιφερειακής οδού Λιβαδειάς – Αράχωβας, 39χρονος Έλληνας υπήκοος προκάλεσε πυρκαγιά κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.668 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από την αρχή του έτους έως και τις 10 Ιουνίου έχουν επιβληθεί 411 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 405.895 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 81 συλλήψεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και τονίζει ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε εργασία στην ύπαιθρο.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, οι προβλεπόμενες κυρώσεις εφαρμόζονται άμεσα.