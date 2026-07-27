Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο ποτοποιίας στα Εξαμίλια Κορινθίας, αφήνοντας πίσω της έναν 67χρονο νεκρό.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίζεται η σχετική δικογραφία, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις ανακρίσεις για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Το συμβάν εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, σημειώθηκε ακαριαία ανάφλεξη, την ώρα που εκτελούνταν ηλεκτροσυγκολλήσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι έρευνες εστιάζουν στην πιθανότητα διαρροής προπανίου από σωλήνα που διέρχονταν κοντά στη δεξαμενή όπου γίνονταν οι εργασίες.

Ο 67χρονος νεκρός , σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ήταν αυτός ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πλησίον παροχής υγραερίου.

Επιπλέον από την έκρηξη τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος.

Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..

Νωρίτερα ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, ανέφερε πως οι δυνάμεις κατάσβεσης βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μέτωπο. «Η παρουσία εύφλεκτων υλικών στον βιομηχανικό χώρο, σε συνδυασμό με τους σπινθήρες της ηλεκτροσυγκόλλησης, δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα, το ωστικό κύμα του οποίου αποδείχθηκε μοιραίο για τον άτυχο εργαζόμενο», επεσήμανε.

Η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση 35 πυροσβεστών με 11 οχήματα, μίας ομάδας πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται πως η έκρηξη έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι.

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