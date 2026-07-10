Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin προχώρησαν ύστερα από 16 χρόνια και δυο μήνες, οι διωκτικές Αρχές που εδώ και καιρό, είχαν ξεκινήσει τις έρευνες.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν ύστερα από έρευνα που έγινε από στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στους οποίους ανατέθηκε να ξαναδούν, να ξαναμελετήσουν και να επανεξετάσουν οπτικοακουστικό υλικό της εποχής με την βοήθεια της τεχνολογίας της εποχής μας. Μάλιστα, αστυνομικοί αναζήτησαν και τυχόν υλικό από κάμερες που δεν είχε εξεταστεί αλλά κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο καθώς έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας, 42 ετών, ενώ ακόμη αναζητείται μια γυναίκα 46 ετών, η οποία διαμένει μόνιμα στην Βρετανία και δεν έχει συλληφθεί. Όλοι τους φέρονται να έχουν σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι δύο άνδρες της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι και στην Κυψέλη και αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τις αστυνομικές Αρχές, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η τραγωδία της Marfin

Στις 5 Μαΐου του 2010 άγνωστοι είχαν επιτεθεί με σφυριά, μολότοφ και εύφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου. Παρά το γεγονός ότι ήταν ημέρα γενικής απεργίας, οι υπάλληλοι δούλευαν και μέσα σε δευτερόλεπτα πνίγηκαν από τους καπνούς.

Ήταν οι Επαμεινώνδας Τσακαλής, 36 ετών, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και η εγκυμονούσα στον τέταρτο μήνα, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών. Οι υπάλληλοι προσπάθησαν να ανέβουν προς τους επάνω ορόφους αλλά λόγω μιας κυλινδρικής κατασκευής που είχε στο εσωτερικό η τράπεζα, λειτούργησε σαν χωνί, και έπνιξε τους υπαλλήλους.

Η υπόθεση είχε παραμείνει ανεξιχνίαστη καθώς τον Απρίλιο του 2011 είχαν συλληφθεί και οδηγηθεί σε δίκη τέσσερα άτομα τα οποία είχαν κατηγορηθεί ότι συμμετείχαν στην δολοφονική επίθεση. Όμως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί ήταν ισχνά και το δικαστήριο τους αθώωσε με αποτέλεσμα να μην έχουν βρεθεί οι δράστες.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη του τον Μάιο του 2025 στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» είχε δηλώσει για την υποθεση: «Το 2021 πράγματι αποφασίσαμε το άνοιγμα του φακέλου της υπόθεσης, υπό το φως νέων στοιχείων, αλλά και με δεδομένο ότι υπάρχει πλήθος άλλων (απεικονιστικά, ηχητικά, κ.λπ.) που χρήζουν εξέτασης ή επανεξέτασης για όσα τυχόν είχαν ελεγχθεί, με τα νέα προηγμένα τεχνολογικά μέσα».

Οι έρευνες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν, όσο χρειαστεί για να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Η Αστυνομία δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί και δεν θα παραιτηθεί ποτέ από την υποχρέωσή της να βρει τους ενόχους και να τους στείλει στο δικαστήριο… Ως προς τις έρευνες, που ρωτάτε. Δεν δηλώνω ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος, δεν έχω να πω κάτι επί του παρόντος παρά μόνον ότι οι έρευνες συνεχίζονται και είναι εντατικές.

Οι δυο συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη σε μια νέα προσπάθεια να βρεθούν οι ένοχοι που «έκοψαν το νήμα της ζωής» στους υπαλλήλους της τράπεζας εκείνο το πρωινό του Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας.