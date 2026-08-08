Στη σύλληψη τριών ατόμων σε Κορινθία και Λέσβο προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες δείχνουν υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους.

Φωτοβολταϊκό πάρκο και βραχυκύκλωμα στην Κορινθία

Η πρώτη περίπτωση αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 7 Αυγούστου, στη θέση Λάκκα στο Στεφάνι Κορινθίας. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, ωστόσο η μέτωπο πρόλαβε να κάψει περίπου 500 στρέμματα δάσους και 50 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Από την έρευνα του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κορινθίας και της Δ.Α.Ε.Ε. προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο επεκτάθηκε γρήγορα λόγω της ανεξέλεγκτης χαμηλής βλάστησης στον χώρο. Για το συμβάν συνελήφθησαν ο τεχνικός υπεύθυνος (υπεργολάβος) και ένας εργαζόμενος. Με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι αφού ορίστηκε τακτική δικάσιμος, ενώ συνεχίζεται η συλλογή προανακριτικού και βιντεοληπτικού υλικού.

Σύλληψη για τσιγάρο στη Λέσβο και διοικητικά πρόστιμα

Στη Στύψη Λέσβου, ένας 23χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω όταν πέταξε αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας πυρκαγιά σε έκταση 270 τ.μ. με ξηρά χόρτα και σκουπίδια. Πέρα από τη ποινική δικογραφία, στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ.

Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο επιβλήθηκαν πρόσθετα πρόστιμα για παράνομες καύσεις απορριμμάτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών:

Δήμος Δέλτα (Θεσσαλονίκη): Πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό για καύση απορριμμάτων.

Δήμος Κατερίνης (Πιερία): Πρόστιμο 1.875 ευρώ σε αλλοδαπό για καύση φυτικών υπολειμμάτων.

Δήμος Χαλκιδέων (Εύβοια): Πρόστιμο 2.625 ευρώ σε ημεδαπό για καύση σκουπιδιών.

Απολογισμός συλλήψεων και προστίμων για το 2026

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την αρχή του έτους έως τις 8 Αυγούστου 2026 έχουν καταγραφεί:

– 680 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.045.736,74 ευρώ.

– 274 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου, εκ των οποίων οι 245 (89,42%) αφορούν αμέλεια και οι 29 (10,58%) πρόθεση.

Μέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τις 33 από αυτές να τίθενται άμεσα υπό έλεγχο στο αρχικό τους στάδιο.

Έκκληση της Πυροσβεστικής για αυξημένη προσοχή

Ενόψει της επικείμενης επιδείνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, η Δ.Α.Ε.Ε. και τα κατά τόπους ανακριτικά κλιμάκια βρίσκονται σε πλήρη διασπορά. Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους πολίτες:

Να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Να αποφεύγουν οποιαδήποτε θερμή εργασία ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.