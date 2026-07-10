Τρεις συλλήψεις έγιναν σήμερα για τις εμπρηστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, που στοίχισαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα και οδήγησαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα την κόρη της και δύο ακόμη ανθρώπους.

Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 10 Ιουλίου, εκτεταμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, με επίκεντρο τα Χανιά.

Οι έρευνες στοχεύουν στην εξιχνίαση των εκρηκτικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου σε σπίτια πολιτικών προσώπων και ειδικότερα στελεχών της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, που κηδεύτηκε χθες και τον τραυματισμό του πατέρα της και της ίδιας.

Δύο άντρες και μία γυναίκα στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής

Μέχρι στιγμής, οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών ατόμων, στα ίχνη των οποίων φαίνεται πως οδηγήθηκαν από το αποτύπωμα που βρέθηκε στην μονωτική ταινία, που εντοπίστηκε στα υπολείμματα του μηχανισμού στο γκαράζ του σπιτιού της Αφροδίτης Νέστορα, όπου έγινε η φονική έκρηξη.

Από την έως τώρα ανάλυση των στοιχείων και την πρόοδο των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής, προκύπτει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο συμπέρασμα για τη δομή της οργάνωσης: οι εμπρηστές έδρασαν σε υπο-ομάδες.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι άλλη ομάδα ατόμων σχεδίασε και εκτέλεσε τις δύο πρώτες εμπρηστικές επιθέσεις, και εντελώς διαφορετική ομάδα ανέλαβε το τρίτο χτύπημα.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι εμπλέκονται στην 3η επίθεση, κατά του σπιτιού της Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η σύλληψη της 26χρονης γυναίκας, που είναι από την Αθήνα, αλλά έμενε στη Θεσσαλονίκη, έγινε στην Κρήτη, όπου είχε διαφύγει μετά τις επιθέσεις.

Πληροφορίες της «Ζούγκλας» αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε συλληφθεί στις 8 Φεβρουαρίου του 2022, για εμπρηστική επίθεση στο Ίδρυμα Εθνικού & Θρησκευτικού Προβληματισμού στη Θεσσαλονίκη.

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι 29χρονος και είχε επίσης έντονη δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Ο τρίτος που συνελήφθη είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου κατέφυγαν οι δύο εμπρηστές μετά την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται με εφόδους σε σπίτια και στέκια αντιεξουσιαστών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των μελών που αποτελούσαν την πρώτη ομάδα κρούσης.