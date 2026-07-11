Τρεις θάνατοι λουόμενων από πνιγμό στη θάλασσα, σημειώθηκαν σήμερα το μεσημέρι σε αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδας. Ο πρώτος αφορά μια 87χρονη Ελληνίδα που έχασε τη ζωή της στην παραλία Μέγας Γυαλός της Σύρου. Ο δεύτερος μια 67χρονη Ελληνίδα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από παραλία της Ερέτριας στην Εύβοια. Ο τρίτος έναν 77χρρονο Έλληνα που έχασε τη ζωή του στην παραλία Κουμπάρα της Ίου.

Και για τις τρεις περιπτώσεις παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στις σορούς τους.

Οι ανακοινώσεις του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σύρου για τον εντοπισμό 87χρονης ημεδαπής, χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΜΕΓΑΣ ΓΥΑΛΟΣ» Σύρου. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, καθώς και το ναυαγοσωστικό σκάφος «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» Τ.Σ. 388. Η γυναίκα παρελήφθη από το ανωτέρω σκάφος και μεταφέρθηκε στον όρμο Βάρης, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύρου, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής».

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ερέτριας ότι 67χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Ερέτριας. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ερέτριας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής».

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ίου ότι 77χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΚΟΥΜΠΑΡΑ» Ίου. Στον 77χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Ίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής».