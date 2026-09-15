Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στον επαρχιακό δρόμο Ναυπλίου – Λυγουριού, στο ύψος μετά τα Πυργιώτικα και πλησίον του Τυροκομείου Μαυρόγιαννη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω ολισθηρότητας, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο.

Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών, καθώς έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τριών τραυματιών ενώ τα πληρώματα του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η Αστυνομία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο τμήμα του οδικού δικτύου, καθώς και τη διενέργεια προανάκρισης για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν.

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου

ΠΗΓΗ: www.argolikeseidhseis.gr