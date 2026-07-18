Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος του κόμβου της Αρχαίας Νεμέας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Το χρονικό της σφοδρής σύγκρουσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν ένα μεγάλο φορτηγό όχημα, το οποίο κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το βαρύ όχημα ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη, «τρελή» πορεία στο οδόστρωμα, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και καρφώθηκε με σφοδρότητα πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.

Από τη βίαιη πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ το Ι.Χ. μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών.

Στο νοσοκομείο τριμελής οικογένεια

Στο αυτοκίνητο που προσέκρουσε το φορτηγό επέβαινε μια τριμελής οικογένεια. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα τρία μέλη της οικογένειας, τα οποία εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν με εξειδικευμένα εργαλεία για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Παράλληλα, περιπολικά της Τροχαίας διέκοψαν την κυκλοφορία και προχώρησαν σε έκτακτες ρυθμίσεις, για την αποφυγή καραμπόλας και τη διευκόλυνση των σωστικών συνεργείων.

Οι τρεις τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν σε πλήρη ιατρικό έλεγχο.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο, διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, το οποίο βρίσκεται στη φάση της προανάκρισης.

Πηγή: korinthostv.gr