Πάνω σε ένα μικρό φορτηγό που διέσχιζε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί έπεσε η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, το μεσημέρι της Τρίτης 23/09.

Σύμφωνα με το evrosnews, η αμαξοστοιχία, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει το σημείο που υπάρχει μετά τα σφαγεία, σε διάβαση που δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά το παρέσυρε και το πέταξε αρκετά μέτρα μακριά. Από καθαρή τύχη ο οδηγός του οχήματος βγήκε σώος με ελαφρά τραύματα ενώ κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.

Δείτε εικόνες από το σημείο: