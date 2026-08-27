Το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου, στις 09:12, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1593 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα με 68 επιβάτες, παρέσυρε και σκότωσε άτομο που βρισκόταν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, τρία χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα, λίγο πριν από τον Σταθμό.

Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία του ατόμου και εφάρμοσε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ενεργοποιώντας τα ηχητικά σήματα και το σύστημα αυτόματης πέδησης.

Παρά την άμεση αντίδραση, η ακινητοποίηση του τρένου δε στάθηκε δυνατή για να αποτραπεί η σύγκρουση. Στη συνέχεια, οι επιβάτες ενημερώθηκαν για το συμβάν, ενώ τους ζητήθηκε να μην εξέλθουν του τρένου.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις απαραίτητες ενέργειες απεγκλωβισμού και διαχείρισης του συμβάντος, ενώ η αμαξοστοιχία παραμένει καθηλωμένη στο σημείο.

Η Hellenic Train εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν και ενημέρωσε ότι θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις στα υπόλοιπα δρομολόγια του άξονα Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Πηγή: larissapress