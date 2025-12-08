Σύγκρουση τρένου με ζώο, χωρίς τραυματίες, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα βλάβη στη μάσκα της μηχανής. Η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιο μετά από 140 λεπτά.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 2592, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης στη μάσκα της μηχανής, η οποία προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση με ζώο που βρισκόταν εντός των γραμμών.

Στο σημείο μετέβη άμεσα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να ρυμουλκήσει την αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν 85 άτομα, προς τη Λάρισα και να λάβει χώρα η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε βλάβη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη, με καθυστέρηση 140 λεπτών.

Επιπλέον, η Hellenic Train διέθεσε λεωφορείο στον σταθμό της Λάρισας για τους επιβάτες που επιθυμούσαν να μετακινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη, κατά την αναμονή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης της μηχανής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας εντός της αμαξοστοιχίας παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποιούνταν και για την πορεία αποκατάστασης του δρομολογίου.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.