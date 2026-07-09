Στιγμές τρόμου και απόλυτου πανικού έζησαν τα ξημερώματα οι ασθενείς της Α’ Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε θάλαμο νοσηλείας.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α’ Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου .

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5:00 το πρωί. Mία ασθενής, η οποία νοσηλευόταν στο δωμάτιο «6», περιέγραψε στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης, μιλώντας για την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε ο καπνός.

«Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά» στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί.

«Φύγαμε με τους ορούς»

Όπως ανέφερε η αυτόπτης μάρτυρας, η ίδια ήταν ήδη ξύπνια λόγω υψηλού πυρετού, όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη «φωτιά». Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο διάδρομος της κλινικής καλύφθηκε από πυκνό καπνό, εκμηδενίζοντας την ορατότητα.

Οι ασθενείς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα δωμάτιά τους, χωρίς να προλάβουν να πάρουν μαζί τα προσωπικά τους είδη. «Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εικόνες πανικού στην κλινική

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι πρώτες που κατάφεραν να βγουν σώες στο προαύλιο ήταν τέσσερις γυναίκες: η ίδια η ασθενής, η μητέρα της που τη συνόδευε, μία ακόμη ασθενής από τον ίδιο θάλαμο και μία ηλικιωμένη γυναίκα.

«Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε.»

Η μάρτυρας τόνισε ότι εκείνη την ώρα οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι κοιμόντουσαν. Στον διάδρομο επικράτησε αναστατωση, καθώς στην κλινική βρίσκονταν πολλοί ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας που αδυνατούσαν να μετακινηθούν αυτόνομα. Όσοι έβγαιναν από τα δωμάτια φώναζαν για να ξυπνήσουν και να προειδοποιήσουν τους υπόλοιπους.

Η εστία και οι ζημιές

Η ίδια εκτιμά ότι η ομάδα της πρόλαβε να βγει επειδή γνώριζε καλά τη διαδρομή και κινήθηκε προτού ο καπνός κλείσει εντελώς την έξοδο.

Όσον αφορά το σημείο έναρξης, ανέφερε πως η φωτιά ξεκίνησε από το διπλανό δωμάτιο «10», στο οποίο νοσηλεύονταν τρία άτομα, με την εστία να εντοπίζεται στο μεσαίο κρεβάτι, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστά τα ακριβή αίτια. Βάσει της ενημέρωσης που είχαν οι ασθενείς, από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε θαλάμους, αλλά όλοι οι νοσηλευόμενοι είναι καλά στην υγεία τους και απομακρύνθηκαν εγκαίρως.

Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε κτήριο υγείας και πρόνοιας, στο #Μαρούσι Αττικής. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Ωστόσο το προσωπικό του νοσοκομείου εκκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός και οι ασθενείς επιστρέφουν σιγά – σιγά στα δωμάτια τους.