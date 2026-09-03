Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Τρία ανήλικα παιδιά, δύο αγόρια 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών, από τον Δήμο Ζηρού φιλοξενούνται από προχθές, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή, λόγω σοβαρής παραμέλησης και υποσιτισμού, σύμφωνα με τον πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.
Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο πατέρας των παιδιών τριγυρνά έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα απειλώντας να τα απαγάγει, την ώρα που δεν υπάρχει καμία αστυνομική φύλαξη.
Ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας στη «Ζούγκλα», στηλιτεύει το γεγονός ότι τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων, μετακυλίοντας τις ευθύνες φύλαξης στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Υποσιτισμός, εγκατάλειψη και καταγγελία από Συγγενείς
Τα τρία ανήλικα αδέλφια, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον όταν συγγενικό τους πρόσωπο και συγκεκριμένα ο αδελφός του πατέρα, προέβη σε επίσημη καταγγελία στις αρχές, αποκαλύπτοντας συνθήκες ακραίας παραμέλησης και υποσιτισμού.
Όπως αποκαλύφθηκε, η μητέρα των παιδιών είχε εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία το προηγούμενο διάστημα, ενώ ο πατέρας αδυνατούσε ή αμελούσε να παράσχει τη στοιχειώδη φροντίδα στα τρία ανήλικα.
Απειλές απαγωγής και απουσία αστυνομικής φύλαξης
Το πλέον ανησυχητικό σκέλος της υπόθεσης, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, είναι η άμεση απειλή που αντιμετωπίζουν τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και το προσωπικό του νοσοκομείου.
Ο πατέρας των ανηλίκων βρίσκεται διαρκώς έξω από τον χώρο του Νοσοκομείου Πρέβεζας, εκτοξεύοντας απειλές ότι θα εισβάλει για να αρπάξει τα παιδιά του, χωρίς να υπάρχει καμία αστυνομική φύλαξη στο σημείο.
«Ο πατέρας βρίσκεται έξω από το νοσοκομείο όλη την ώρα και απειλεί ότι θα αρπάξει τα παιδιά. Δεν υπάρχει καθόλου φύλαξη. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι επιφορτισμένο να κάνει αυτή τη δουλειά ή να ασχολείται με τη νοσηλεία και τη φροντίδα των ασθενών; Ελέος! Τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι φιλοξενίας παιδιών με εισαγγελική εντολή. Οι προνοιακές μονάδες είναι οι κατάλληλες», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
«Θα ρίξουν τις ευθύνες στους νοσηλευτές αν απαχθούν τα παιδιά»
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Γιαννάκος αποκάλυψε ότι έχουν γίνει επανειλημμένες οχλήσεις προς την Αστυνομία, την Εισαγγελία και τις αρμόδιες προνοιακές δομές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανταπόκριση για την παραλαβή και ασφαλή φιλοξενία των παιδιών.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι αρχές απαντούν στο προσωπικό «να τα φυλάξετε εσείς», την ώρα που τα παιδιά με εισαγγελικές εντολές συχνά ξεμένουν στα νοσοκομεία για διάστημα έως και πάνω από έναν χρόνο λόγω έλλειψης διαθέσιμων θέσεων σε προνοιακές δομές.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ποινικές ευθύνες που ενδέχεται να φορτωθούν οι εργαζόμενοι:
«Αν ο πατέρας τα αρπάξει, η εισαγγελία θα προσπαθήσει να ρίξει την ευθύνη στο προσωπικό του νοσοκομείου. Αλλά όμως δεν είμαστε εμείς επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά. Έχει συμβεί στο παρελθόν να έχουν συλληφθεί νοσηλευτές στη Ζάκυνθο, επειδή απήχθη ένα παιδί από τον πατέρα που το κακοποιούσε».
«Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει τον χωροφύλακα», αναφέρει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
Ακούστε τι είπε στη «zougla» ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος: